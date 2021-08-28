Meteoroloji saat verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Son dakika haberine göre; yaz aylarının son günlerinin yaşandığı yurtta sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Herkes bunaltıcı sıcakların ne kadar devam edeceğini merak ederken Meteoroloji’den flaş bir uyarı geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün ülkenin kuzey kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Bugün öğle saatlerinden sonra Edirne çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanaklı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.