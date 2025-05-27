Meteoroloji Sağanak Yağış Bildiriyor!

HAVA DURUMU VE YAĞIŞLAR

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara ve Ege’nin doğusu ile Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Adana çevreleri (Konya ve Karaman hariç), İç Anadolu ve Karadeniz, ayrıca Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor.

TOZ TAŞINI MI UYARISI

Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise toz taşınımı olabiliyor. Yetkililer, özellikle solunum rahatsızlığı olan vatandaşların dikkatli olmasını söylüyor.

SICAKLIKLARDA DEĞİŞİM

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde azalarak mevsim normalleri civarında seyretmesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da ise normallerinin üzerinde aktüel olacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR DURUMU

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette; yurdun güneydoğu kesimlerinde ise yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği bildiriliyor. Ege Bölgesi’nde rüzgarın kuzeybatı ve batı yönlerden etkili olacağı, Güney Ege kıyılarında yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Vatandaşların sel, su baskını, ani rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtiliyor.

BÖLGELERİN HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi’nde Balıkesir 25°C, Edirne 24°C, İstanbul 21°C, Kırklareli 23°C gibi sıcaklıklar gözlemleniyor. Ege Bölgesi’nde ise Afyonkarahisar 23°C, Denizli 27°C, İzmir 27°C ve Muğla 27°C ölçülüyor.

Akdeniz Bölgesi’nde Adana 30°C, Antalya 31°C, Hatay 29°C, Isparta 26°C, İç Anadolu Bölgesi’nde Ankara 23°C, Eskişehir 22°C, Konya 27°C ve Nevşehir 26°C olarak kaydediliyor.

Batı Karadeniz’de Bolu 20°C, Kastamonu 21°C, Sinop 23°C, Zonguldak 22°C, Orta ve Doğu Karadeniz’de Amasya 27°C, Rize 22°C, Samsun 20°C, Trabzon 22°C gibi değerler ölçülüyor.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde Erzurum 23°C, Kars 22°C, Malatya 34°C, Van 23°C olarak kaydediliyor. Güneydoğu Anadolu’da ise Diyarbakır 37°C, Gaziantep 33°C, Mardin 33°C ve Siirt 35°C ölçülüyor.