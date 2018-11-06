Meteoroloji: Sıcaklık 12 derece düşecek

Kara kış etkisini göstermeye başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yayınladığı hava raporunda sıcaklıkların kademeli olarak 12 derece düşeceğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün ve 5 gün için beklenen hava tahminlerini açıkladı.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Sinop, Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile İstanbul’un kuzey, Kırklareli’nin kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden sonra Van’ın yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor

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