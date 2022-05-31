Meteoroloji uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Son dakika haberine göre; Meteoroloji tarafından yeni hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Yayımlanan rapora göre; öğle saatlerinden sonra sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıkların artmaya devam ederek, yurt genelinde mevsim normallerinin 4-12 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Öğle saatlerinden sonra İç Ege’nin kuzeydoğusu, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii’nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.