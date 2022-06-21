Meteoroloji uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji’nin son hava durumu raporuna göre bugün Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji, İstanbul’da da yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını duyurdu. Prof. Dr. Orhan Şen ise İstanbul’da yağışın akşam saatleri ile etkili olabileceğini belirtirken, ‘’Çarşamba günü de Doğu Karadeniz’de bir yağış gözüküyor. Bu önemli bir yağış takip ediyoruz.’’ ifadelerini kullandı. Ayrıca AFAD ve Meteoroloji’nin uyarıları sonrası Kocaeli’de yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz (Sinop dışında), Kırklareli, Osmaniye, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Adana’nın kuzey, Kahramanmaraş’ın batı, Hatay’ın kıyı, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.