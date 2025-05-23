Meteoroloji Uyardı! Hafta Sonu Sıcaklık Artacak

YAZ HAVA DALIŞI DEVAM EDİYOR

Yurda sıcak yaz günleri gelmiş durumda. Hafta sonu boyunca ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, hafta sonu için hava durumu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tekin, yaptığı son değerlendirmelere göre yarın ve hafta sonu dar alan yağışlarının oluşabileceğini, genel olarak ise az bulutlu ve açık havanın etkili olacağını ifade ediyor.

YAĞIŞ OLACAK BÖLGELER

Yarın Kastamonu, Karabük çevreleriyle Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Kars, Ardahan, Erzurum, Erzincan ve Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkisinde sağanak ve bölgesel gök gürültülü sağanaklar görülebiliyor. Cumartesi günü de aynı bölgelerde yağışların devam edeceğini belirten Tekin, pazar günü ise Iğdır ve Kırklareli çevrelerinde yağış beklendiğini ekliyor. Tekin, “Pazarı pazartesiye bağlayan gece saatlerinde yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına gireceğiz” diye belirtiyor. Özellikle pazar gecesi Trakya, kıyı Ege, Denizli ve Uşak çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanakların yaşanacağına dikkat çekiyor. Pazartesi günü itibarıyla bu yağışlı sistem ülkenin doğu kesimlerine doğru ilerleyecek.

TOZ TAŞINIMI ÖNGÖRÜLÜYOR

Tekin, yarın Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, cumartesi günü Marmara’nın batısı ve Ege Bölgesi’nde, pazar günü ise Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ve Batı Karadeniz’de toz taşınımının beklenildiğini aktarıyor.

BÜYÜKŞEHİRLERDE HAVA DURUMU

Ankara ve İstanbul’da hafta boyunca yağış beklenmediğini vurgulayan Tekin, her iki şehirde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağını bildiriyor. Ankara’da hafta sonu boyunca hava sıcaklığının 30 ila 33 derece arasında olacağını öngörüyor. İstanbul’da da benzer şekilde parçalı ve az bulutlu bir havanın etkili olacağını belirten Tekin, hava sıcaklıklarının cuma günü 27, cumartesi 28 ve pazar günü 33 dereceye kadar yükselebileceğini ifade ediyor. İzmir’de ise açık havanın etkili olacağını dile getiren Tekin, hava sıcaklıklarının 32 ila 34 derece kadar çıkacağını ve pazar günü İzmir’de 37 dereceye ulaşabileceğini aktarıyor. Pazarı pazartesiye bağlayan gecede ise hem kuvvetli lodos hem de yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanaklar beklendiğini sözlerine ekliyor.