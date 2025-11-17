Meteoroloji Uyardı Hava Sıcaklıkları Artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Kasım Pazartesi günü için hava durumu tahminini açıkladı. Rapora göre, hava sıcaklıklarının ülke genelinde 2 ila 4 derece artış göstermesi ve özellikle kuzeybatı bölgelerinde mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

SİS VE PUS UYARISI: SABAH SAATLERİNDE DİKKAT

Sabah saatlerinde, Trakya, İç Ege, Akdeniz’in iç bölgeleri, İç Anadolu’nun güney ve doğu kesimleri, Karadeniz’in iç bölgeleri ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Meteoroloji, sürücülere görüş mesafesinin düşeceği konusunda uyarılarda bulundu.

RÜZGÂRDA KUVVETLİ ESİNTİLER BEKLENİYOR

Gün içerisinde rüzgârın, güney yönlerinden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenirken, öğleden sonra Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında saatte 40-60 km hızla güçlü bir şekilde etkili olacağı tahmin ediliyor.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Bursa: 24°C – Parçalı bulutlu

Çanakkale: 21°C – Parçalı bulutlu

İstanbul: 20°C – Parçalı bulutlu

Kırklareli: 19°C – Parçalı bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Afyonkarahisar: 17°C – Parçalı ve az bulutlu

Denizli: 21°C – Parçalı ve az bulutlu

İzmir: 23°C – Parçalı ve az bulutlu

Manisa: 22°C – Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Adana: 23°C – Parçalı ve az bulutlu

Antalya: 24°C – Parçalı ve az bulutlu

Hatay: 20°C – Parçalı ve az bulutlu

Isparta: 17°C – Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Ankara: 16°C – Parçalı ve az bulutlu

Eskişehir: 17°C – Parçalı ve az bulutlu

Kayseri: 15°C – Parçalı ve az bulutlu

Konya: 18°C – Parçalı ve az bulutlu

BATı KARADENİZ HAVA DURUMU

Bolu: 18°C – Parçalı ve az bulutlu

Düzce: 22°C – Parçalı ve az bulutlu

Sinop: 22°C – Parçalı ve az bulutlu

Zonguldak: 20°C – Parçalı ve az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ HAVA DURUMU

Amasya: 18°C – Parçalı ve az bulutlu

Rize: 19°C – Parçalı ve az bulutlu

Samsun: 21°C – Parçalı ve az bulutlu

Trabzon: 19°C – Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU HAVA DURUMU

Erzurum: 10°C – Parçalı bulutlu

Kars: 11°C – Parçalı bulutlu

Malatya: 12°C – Parçalı bulutlu

Van: 10°C – Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU HAVA DURUMU

Diyarbakır: 15°C – Parçalı ve az bulutlu

Gaziantep: 17°C – Parçalı ve az bulutlu

Mardin: 15°C – Parçalı ve az bulutlu

Siirt: 15°C – Parçalı ve az bulutlu