Meteoroloji Uyardı Hava Sıcaklıkları Artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Kasım Pazartesi günü için hava durumu tahminini açıkladı. Rapora göre, hava sıcaklıklarının ülke genelinde 2 ila 4 derece artış göstermesi ve özellikle kuzeybatı bölgelerinde mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.
SİS VE PUS UYARISI: SABAH SAATLERİNDE DİKKAT
Sabah saatlerinde, Trakya, İç Ege, Akdeniz’in iç bölgeleri, İç Anadolu’nun güney ve doğu kesimleri, Karadeniz’in iç bölgeleri ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Meteoroloji, sürücülere görüş mesafesinin düşeceği konusunda uyarılarda bulundu.
RÜZGÂRDA KUVVETLİ ESİNTİLER BEKLENİYOR
Gün içerisinde rüzgârın, güney yönlerinden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenirken, öğleden sonra Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında saatte 40-60 km hızla güçlü bir şekilde etkili olacağı tahmin ediliyor.
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
Bursa: 24°C – Parçalı bulutlu
Çanakkale: 21°C – Parçalı bulutlu
İstanbul: 20°C – Parçalı bulutlu
Kırklareli: 19°C – Parçalı bulutlu
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
Afyonkarahisar: 17°C – Parçalı ve az bulutlu
Denizli: 21°C – Parçalı ve az bulutlu
İzmir: 23°C – Parçalı ve az bulutlu
Manisa: 22°C – Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Adana: 23°C – Parçalı ve az bulutlu
Antalya: 24°C – Parçalı ve az bulutlu
Hatay: 20°C – Parçalı ve az bulutlu
Isparta: 17°C – Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Ankara: 16°C – Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir: 17°C – Parçalı ve az bulutlu
Kayseri: 15°C – Parçalı ve az bulutlu
Konya: 18°C – Parçalı ve az bulutlu
BATı KARADENİZ HAVA DURUMU
Bolu: 18°C – Parçalı ve az bulutlu
Düzce: 22°C – Parçalı ve az bulutlu
Sinop: 22°C – Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak: 20°C – Parçalı ve az bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ HAVA DURUMU
Amasya: 18°C – Parçalı ve az bulutlu
Rize: 19°C – Parçalı ve az bulutlu
Samsun: 21°C – Parçalı ve az bulutlu
Trabzon: 19°C – Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU HAVA DURUMU
Erzurum: 10°C – Parçalı bulutlu
Kars: 11°C – Parçalı bulutlu
Malatya: 12°C – Parçalı bulutlu
Van: 10°C – Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU HAVA DURUMU
Diyarbakır: 15°C – Parçalı ve az bulutlu
Gaziantep: 17°C – Parçalı ve az bulutlu
Mardin: 15°C – Parçalı ve az bulutlu
Siirt: 15°C – Parçalı ve az bulutlu