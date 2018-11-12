Meteoroloji uyardı! Kar geliyor

Kış kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Kasım ayı ile gelen soğuklarla ilgili açıklama yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Salı günü Doğu Anadolu’da yağış beklendiğini bildirdi.

Yeni haftanın hava durumu raporu belli oldu. Bugün hissedilen soğuk hava hafta boyunca etkisini gösterecek. Pazartesi günü Karadeniz Bölgesi’nde etkili olacak sağanak yağış cuma gününe kadar tüm yurdu etkisi altına alacak.

Salı günü Bayburt, Erzurum, Kars ve Ardahan’a kar yağacak. Ege ve Akdeniz bölgelerinde güneşli hava etkisini gösterecek fakat İstanbul’da sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, havanın bugün Türkiye’nin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli ve Sinop çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Havanın diğer yerlerde az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.

HÜRRİYET