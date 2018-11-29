Meteoroloji uyardı! Kar geliyor

Kış kendini hissettirmeye başladı. Ülke genelinde etkisini gösteren yoğun yağışların ardından bazı bölgelerde kar yağışının başlayacağı öğrenildi.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Gümüşhane çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Trakya ile gece saatlerinde Doğu Anadolu’nun doğusu, Kütahya, Bilecik, Bolu, Kastamonu, Çankırı, Eskişehir’in kuzey ve batı çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek yağışların İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Kuzey Ege kıyıları, Muğla ve Isparta’nın güneydoğusu ile akşam saatlerinden itibaren Güneydoğu Anadolu’nun batısında kuvvetli (21-50 kg/metrekare), Antalya’nın doğu ilçelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/metrekare) olması bekleniyor.

TRT