Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji’den yapılan 14- 20 Ekim 2021 arası haftalık hava durumu raporunda şu ifadeler yer aldı: Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığının, hafta sonuna kadar 2 ila 4 derece artacağı, iç ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sitesinde yer alan 5 günlük hava durumu tahminine göre, bugün Doğu Karadeniz ve Marmara’da Kırklareli, Edirne, Çanakkale ve Ege’de ise İzmir yağış alacak. Yapılan uyarıda ‘Yurdun Batı Kesimleri Yeni Bir Yağışlı Sistemin Etkisine Giriyor!’ ifadeleri yer aldı.

Bugün Marmara’nın batısı, Kıyı Ege’de görülecek sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların Çanakkale ve Trakya çevresinde kuvvetli olması bekleniyor.