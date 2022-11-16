Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Kayseri’nin Güney kesimleri için sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından oluşması muhtemel riskler olarak ani sel-su baskını, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar belirtilirken, oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

Meteoroloji’nin açıklamasında, “Yapılan son değerlendirmelere göre; Kayseri’nin güney ilçelerinde (Yahyalı, Yeşilhisar, Develi) beklenen yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.