Meteoroloji Uyardı: Sıcaklıklar Mevsim Üstü Olacak

HAVA SICAKLIKLARI ARTACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, bugünkü hava sıcaklıklarının ülke genelinde artış göstererek mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

YAĞIŞLARIN DURUMU

MGM’nin verilerine göre, Muğla, Antalya’nın batı kesimleri, Rize, Artvin’in kıyı bölgeleri, Doğu Anadolu’nun kuzey tarafı ve Van’ın doğu kesimlerinde yağışların görülmesi bekleniyor. Bu yağışların, Artvin’in iç kısımları ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde, diğer bölgelerde ise yağmur ve sağanak olarak gerçekleşmesi planlanıyor.

OLASI TEHLİKELER

MGM, güneydoğu yurt kesimlerinde toz taşınımı, doğu kesimlerde buzlanma, kuzey ve iç kesimlerde ise pus ve yer yer sis yaşanabileceğini belirtiyor. Ayrıca, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek bölgeleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesinin bulunduğunu ifade ediyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4-8 derece üzerine çıkması bekleniyor.

VATANDAŞLAR DİKKAT ETMELİ

MGM, güçlü rüzgar, toz taşınımı, buzlanma ve çığ tehlikesinin yaratabileceği olumsuz durumlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguluyor.

Hava sıcaklıkları ise şu şekilde olacak: Ankara’da en yüksek 9, en düşük 0; İstanbul’da en yüksek 10, en düşük 4; İzmir’de en yüksek 15, en düşük 5 derece ölçülecek.