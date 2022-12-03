Meteoroloji uyardı! Soğuk ve yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı İlker Koç, Türkiye’nin kuzey ve iç kesimlerinde hafta sonu itibarıyla hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece düşeceğini açıkladı. Hava durumu tahminlerindeki sıcaklık düşüşüne rağmen sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğine işaret eden Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı İlker Koç, “Önümüzdeki günlerde yurdun kuzey ve iç kesimlerinde azalma bekliyoruz. Marmara’nın doğusu, Karadeniz bölgesinin tamamıyla, İç Anadolu Bölgesi’nde 2 ila 4 derece azalma olacak, diğer yerlerde ise sıcaklık anlamında bir azalma söz konusu olmayacak.

Bu azalmalar olsa bile hava sıcaklıkları genel itibarıyla önümüzdeki günlerde yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.” dedi.

YURDUN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE YAĞIŞ VAR

Yağışlara ilişkin de bilgi veren Koç, bugün yurdun büyük bölümünde yağış beklentisi olduğunu belirtti.

Yağışların Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla illerinde etkili olmasını tahmin ettiklerini dile getiren Koç, “Etkili sağanakların meydana getireceği olumsuzluklara karşı bu illerde yaşayan vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını istiyoruz.

Hafta sonuna baktığımızda ise hafta sonu itibarıyla yurdun kuzey kesimlerinde yağışların aralıklarla devam etmesini bekliyoruz.” diye konuştu.

SİS VE PUS GÖRÜLECEK

Yurdun diğer bölümünde hafta sonu yağış beklenmediğini aktaran Koç şöyle konuştu:

“Hafta sonu gece ve sabah saatlerinde, önümüzdeki günlerde sis ve pus hadisesi beklentimiz söz konusu. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde, Marmara’nın doğusunda, iç Ege’nin tamamı, Göller Yöresi, İç Anadolu bölgesinin tamamı, Karadeniz bölgesinin iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi’nin batısında sis ve pus hadisesini 3 günlük periyotta görmeye devam edeceğiz.

Mevsim itibarıyla sis ve pus hadisesinin olması gayet normal. Sis ve pus hadisesi olduğu zamanlar hem kara ulaşımında hem deniz ulaşımında hem hava ulaşımında aksaklıklar meydana geliyor. Dolayısıyla vatandaşlarımızın, özellikle sürücülerimizin kara, deniz ve hava ulaşımında aksaklıklara karşı dikkatli olmasını istiyoruz.”