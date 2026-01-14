Meteoroloji Uyardı: Yurt Genelinde Sıcaklıklar Yükseliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelindeki son hava durumu tahminlerini açıkladı. Buna göre, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve ayrıca Ankara, Eskişehir, Batman ve Siirt çevrelerinde yağışlar bekleniyor. Kıyı bölgelerde karla karışık yağmur yağarken, iç kesimlerde kar yağışları öngörülüyor.

SERİN HAVA ETKİSİNİ KAYBEDİYOR

Batı ve iç kesimlerde soğuk havanın etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yağışların özellikle Hakkari ve Şırnak çevreleri ile Siirt’in doğu ilçelerinde yoğun kar şeklinde olacağı öngörülüyor. Rüzgarın ise Güney Ege ve Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey yönünden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklarında ve Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ tehlikesinin olduğu bildiriliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olasılığı bulunuyor.

SICAKLIKLARDA DEĞİŞİKLİK

Meteorolojik verilere göre, batı kesimlerde hava sıcaklıklarının 4 ila 6 derece artacağı, doğu kesimlerde ise 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik görülmeyecek. Rüzgar Marmara ve Karadeniz’de güney yönlerden, diğer yerlerde ise kuzey ve doğu yönlerden hafif ve yer yer orta kuvvette, Güney Ege ile Akdeniz’in iç kesimlerinde ise kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

SARIN UYARILAR YAYIMLANDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Batman, Diyarbakır, Hakkari, Muş, Şırnak, Bitlis, Erzurum, Mardin ve Siirt’in kar yağışına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Olası olumsuz durumlar için tedbirli olunması istendi.

