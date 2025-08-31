Meteoroloji Uyarısı: 6 İlde Yağış Bekleniyor

METEOROLOJİK UYARILAR VE YAĞIŞLAR

Meteoroloji’nin verilerine göre, Edirne, Kırklareli, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş’ın (batı kesimleri) ve Hatay’ın (kıyı kesimleri) illerinde öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Bu bölgelerde hava parçalı ve zaman zaman çok bulutlu olacak. Özellikle yağışların Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinde ve Trakya’nın batısında etkili olması bekleniyor.

SICAKLIKLARDAKİ ARTIKLAR

Ülke genelinde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde seyretmesi tahmin ediliyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde yağış beklenmemekle birlikte, hava genel olarak az bulutlu ve açık olacak. Yüksek sıcaklıklar, özellikle kronik rahatsızlıkları olanlar ve yaşlılar için sıcak çarpması riski oluşturuyor. Bu nedenle dikkatli olunması gerektiği belirtiliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz ve Ege’de denizlerde dalga yüksekliği ise 1,0 ila 2,5 metre arasında değişecek ve görüş mesafesinin yağış esnasında orta seviyeye düşebileceği ifade ediliyor.

SEL RİSKİNE DİKKAT

Meteoroloji, yağış beklenen bölgelerde yaşayan vatandaşlara ani sel, su baskını ve gök gürültülü sağanak sırasında yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulunuyor. Yüksek sıcaklıkların etkili olacağı diğer bölgelerde ise bol sıvı tüketimi ve öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığına maruz kalmamak da önerilmekte.