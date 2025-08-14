Meteoroloji Uyarısı: Fırtına ve Sıcaklık!

YAZ SICAKLARI DEVAM EDİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, 14 Ağustos 2025 Perşembe günü Türkiye genelinde yaz sıcakları etkisini sürdürüyor. Kuzey ve doğu bölgelerde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor, batı ve güney kesimlerde ise açık ve güneşli bir gün yaşanacak. Özellikle Marmara ve Kuzey Ege’de fırtına bekleniyor.
FIRTINA UYARISI
MGM’nin tahminlerine göre Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege kıyılarında, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esecek rüzgar zaman zaman kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde hissedilecek. Rüzgarın saatte 40-70 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Bu durum deniz ulaşımı ve açık alanlarda olumsuzluklar yaratabileceği konusunda uyarılar yapılıyor.
SICAKLIK DURUMU
Hava sıcaklıklarının, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde olacağı, diğer bölgelerde ise normallere yakın seyredeceği tahmin ediliyor. Özellikle güney illerinde öğle saatlerinde sıcak çarpması ve sıvı kaybına karşı dikkatli olunması öneriliyor.
MARMARA BÖLGESİ
Marmara Bölgesi için az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Balıkesir: 34°C – Az bulutlu ve açık
Çanakkale: 32°C – Az bulutlu ve açık
Edirne: 34°C – Az bulutlu ve açık
İstanbul: 30°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
EGE BÖLGESİ
Ege Bölgesi için az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Afyonkarahisar: 37°C – Az bulutlu ve açık
Denizli: 40°C – Az bulutlu ve açık
İzmir: 36°C – Az bulutlu ve açık
Muğla: 38°C – Az bulutlu ve açık
AKDENİZ BÖLGESİ
Akdeniz Bölgesi için az bulutlu ve açık hava koşullarının geçmesi bekleniyor.
Adana: 42°C – Az bulutlu ve açık
Antalya: 38°C – Az bulutlu ve açık
Hatay: 38°C – Az bulutlu ve açık
Isparta: 39°C – Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
İç Anadolu Bölgesi’nde hava az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara: 36°C – Az bulutlu ve açık
Eskişehir: 38°C – Az bulutlu ve açık
Konya: 37°C – Az bulutlu ve açık
Yozgat: 31°C – Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Batı Karadeniz Bölgesi için hava koşullarının az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu: 35°C – Az bulutlu ve açık
Düzce: 33°C – Az bulutlu ve açık
Sinop: 34°C – Az bulutlu ve açık
Zonguldak: 26°C – Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Orta ve Doğu Karadeniz için parçalı bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Amasya: 35°C – Parçalı ve az bulutlu
Rize: 29°C – Parçalı yer yer çok bulutlu
Samsun: 30°C – Parçalı yer yer çok bulutlu
Trabzon: 29°C – Parçalı yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Doğu Anadolu Bölgesi için az bulutlu ve açık hava koşullarının geçmesi bekleniyor.
Erzurum: 31°C – Parçalı ve az bulutlu
Kars: 29°C – Parçalı ve az bulutlu
Malatya: 37°C – Az bulutlu ve açık
Van: 30°C – Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Güneydoğu Anadolu Bölgesi az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır: 42°C – Az bulutlu ve açık
Gaziantep: 41°C – Parçalı ve az bulutlu
Mardin: 39°C – Az bulutlu ve açık
Siirt: 41°C – Az bulutlu ve açık