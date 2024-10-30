Meteoroloji Uyarıyor: Yağmur ve Sağanak Yağışlar Gelecek

SON HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Son hava durumu tahminlerine göre yağmur ve sağanak yağışlar ülkemizin bazı kesimlerinde etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre, kuzey kesimlerle güneydoğu bölgeleri parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava ile karşılaşacak. Ayrıca Batı Karadeniz, Sakarya, Kocaeli, Bilecik, Samsun, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu hava durumu hakim olacak. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis olabiliyor.

HAVA SICAKLIKLARI VE RÜZGAR DURUMU

Hava sıcaklıklarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor ve genel olarak mevsim normalleri seviyesinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman ise orta kuvvette esmesi bekleniyor. Marmara Bölgesi’nde parçalı ve az bulutlu olacak, doğusunda yer yer çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde sağanak yağış görülebilir. Ayrıca bölge genelinde pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BÖLGELERİN HAVA DURUMU

Ege Bölgesi genelinde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacakken, iç kesimlerde pus ve sis hadisesi olabiliyor. Akdeniz Bölgesi de benzer şekilde az bulutlu ve açık; doğusunda yer yer parçalı bulutlar görülebilir. İç Anadolu Bölgesi, genel olarak parçalı ve az bulutlu geçeceği, yer yer pus ve sis yaşanabileceği tahmin ediliyor. Batı Karadeniz’de ise parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı günler bekleniyor.

ŞEHİR ŞEHİR HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Edirne 8°C-24°C, İstanbul 12°C-19°C, Kırklareli 9°C-21°C, Kocaeli 13°C-18°C olarak hava durumu tahmin ediliyor. Ege’de hava sıcaklıkları Aydın’da 3°C-16°C, Denizli’de 8°C-23°C, İzmir’de 12°C-23°C, Manisa’da 11°C-23°C olarak ölçülüyor. Akdeniz’de Adana 9°C-29°C, Antalya 18°C-28°C, Hatay 10°C-25°C, Mersin 14°C-28°C ölçülüyor. İç Anadolu’da Ankara 3°C-17°C, Çankırı 4°C-17°C, Eskişehir 8°C-16°C, Konya 6°C-16°C olarak tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU VE GÜNEYDOĞU HAVA DURUMU

Doğu Anadolu Bölgesi, genel olarak az bulutlu ve açık bir havaya sahip olurken yer yer pus ve sis olabiliyor. Erzurum -3°C-14°C, Kars -4°C-13°C, Malatya 2°C-20°C ve Van 0°C-14°C olarak sıcaklıklar ölçülüyor. Güneydoğu Anadolu’da ise parçalı ve az bulutlu hava durumu var, batısında yer yer çok bulutlu, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde sağanak yağış akşam saatlerinde bekleniyor. Diyarbakır 4°C-22°C, Gaziantep 6°C-22°C, Siirt 10°C-21°C ve Şanlıurfa 13°C-23°C olarak tahmin ediliyor.