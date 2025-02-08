Meteoroloji ve AKOM’dan İstanbul İçin Uyarı

METEOROLOJİK TAHMİNLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkemizin hava durumunun genel olarak parçalı ve çok bulutlu olacağını bildiriyor. Marmara’nın güney ve doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz kıyıları, Bolu, Tokat, Artvin çevreleri ile Doğu Anadolu’nun doğusu ve Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır bölgeleri aralıklı yağışlı geçecek. İlgili yağışlar kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar olarak görülecek. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hafif yağmur ve sağanak bekleniyor.

BUZLANMA VE DON RİSKİ

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olasılığı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis oluşabileceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek kısımları ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesinin bulunduğu belirtiliyor.

HAVA SICAKLIĞI DEĞİŞMEYECEK

Hava sıcaklıklarında kayda değer bir değişiklik beklenmiyor ve ülkemizin genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği öngörülüyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Marmara ve Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi öngörüldüğünden, bu durumdan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gereken bir konu.