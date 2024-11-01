“Meteoroloji Yeni Hava Durumu Tahmini Açıkladı”

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji tarafından yayımlanan hava durumu tahminlerinde ülkemizin iklimiyle ilgili önemli bilgiler yer alıyor. Ekim ayının son haftasında sıcaklıklar düşmeye başlarken, Kasım ayının ilk haftasında hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde gerçekleşeceği öngörülüyor. Ancak, kuzey ve iç kesimlerde yapılacak olan tahminlere göre, Pazar günü sıcaklıkların azalması ve mevsim normalleri altına inmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR ETKİSİ

Son hava durumu verilerine göre, ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçmesi tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus oluşma ihtimali bulunuyor. Rüzgarın çoğunlukla kuzey yönlerinden eseceği, doğu kesimlerde ise doğu ve güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette etkili olması bekleniyor.

BÖGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara bölgesinde hava genelde parçalı ve az bulutlu geçecek. Edirne’de sıcaklık 23°C, İstanbul’da 21°C, Kırklareli’de 22°C ve Kocaeli’de 20°C olarak ölçülmesi tahmin ediliyor. Ege Bölgesi de az bulutlu ve açık bir hava ile etkilenirken, Afyonkarahisar’da hava 17°C, Denizli’de 24°C, İzmir’de 24°C ve Muğla’da 25°C olarak bekleniyor.

Akdeniz bölgesinde hava durumunun benzer şekilde az bulutlu ve açık olması öngörülüyor. Adana’da 29°C, Antalya’da 28°C, Hatay’da 27°C ve Mersin’de 29°C sıcaklıklar bekleniyor. İç Anadolu bölgesinin hava durumu ise parçalı ve az bulutlu olarak tahmin ediliyor. Ankara ve Çankırı’da 18°C, Eskişehir’de 19°C ve Konya’da 17°C sıcaklık bekleniyor.

BATI VE DOĞU KARADENİZ HAVA DURUMU

Batı Karadeniz’de hava parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bolu’da 18°C, Düzce’de 19°C, Sinop’ta 21°C ve Zonguldak’ta 17°C olarak sıcaklıkların ölçülmesi bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz’in ise hava durumu yine parçalı ve çok bulutlu olacak. Amasya 18°C, Artvin 17°C, Samsun 20°C ve Trabzon 18°C sıcaklıkları öngörülüyor.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde az bulutlu bir hava durumu bekleniyor. Erzurum ve Kars’ta sıcaklıkların 14°C, Malatya’da 20°C ve Van’da 15°C olması tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde de az bulutlu ve açık bir hava durumu görülmesi bekleniyor. Diyarbakır 23°C, Gaziantep 23°C, Siirt 22°C ve Şanlıurfa’da 25°C sıcaklıklar ölçülmesi muhtemel.