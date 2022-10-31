Meteorolojiden 10 il için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen toz aşınımı ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yeni hava durumu raporuna göre 10 ilde göz gözü görmeyecek.

Meteoroloji’nin yaptığı son değerlendirmeye göre: Hakkâri, Şanlıurfa, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ve Şırnak çevrelerinin sağanak ve yağmur, Şırnak ve Hakkâri’nin kar yağışlı ve karla karışık yağmurlu, yurdun doğu, Diyarbakır çevrelerinin gök gürültülü sağanak, iç ve kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun kuzeyi, Kuzey Ege ve Marmara’da yer yer sis ve pus tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz’de de toz taşınımı olacağı tahmin ediliyor.