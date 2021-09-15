Meteorolojiden 12 il için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden Eskişehir, Ankara, Bolu, Antalya, Isparta, Burdur, Denizli, Afyonkarahisar, Kütahya, Konya, Samsun ve Ordu için son dakika uyarısı geldi.

meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun büyük bir kesimini etkisi altına alacak yağışlar için sarı kodlu uyarı verdi.

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren yurdun kuzeybatısında sağanak yağış görülecek. Eskişehir il geneli ile Ankara’nın güneyi ve batısı, Bolu’nun güney ilçelerinde yarından itibaren akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

PEŞ PEŞE UYARILAR GELİYOR

Yurdun büyük bir kesiminin yağışların etkisi altına gireceğini belirten Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı geldi. Eskişehir, Ankara ve Bolu için sel uyarısı yapılırken; Antalya, Isparta, Burdur, Denizli, Afyonkarahisar ve Kütahya’da da yağışların yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olup perşembeye kadar devam edeceği belirtildi. Konya, Samsun ve Ordu’da ise bu gece saatlerinden itibaren sağanak yağış görülecek.