Meteorolojiden 15 il için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 15 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Yetkililer, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Yapılan en son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Artvin dışında Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Bilecik, Sinop, Muğla, Aydın’ın iç kesimleri ile gece saatlerinden itibaren Marmara’nın batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari’nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Akdeniz bölge geneli, Samsun, Çorum, Amasya, Tunceli, Malatya, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Karaman, Konya’nın kuzey ve batısı ile Ankara’nın güney ve doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.