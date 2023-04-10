Meteorolojiden 15 il için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji tarafından yeni hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Yayımlanan rapora göre, hava sıcaklıkları hafta başından itibaren azalacak. Perşembe gününe kadar ise sağanak yağış etkili olacak. Öte yandan Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’nun güneyine toz taşınımı uyarısı verildi. Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren batı kesimlerden başlayarak azalacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, kuzey, iç ve batı kesimlerde hafta ortasından itibaren yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.” denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Tekirdağ, Muğla, Aksaray, Nevşehir, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Muş, Bitlis, Hakkari ve Diyarbakır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, Güneydoğu Anadolu’da 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Batı kesimlerde kuzey, Doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Tekirdağ, Muğla, Aksaray, Nevşehir, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Muş, Bitlis, Hakkari ve Diyarbakır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.