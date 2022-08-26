Meteorolojiden 17 il için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 kent için gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. İstanbul’un da aralarında olduğu 17 kentte bugün kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü`nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Çanakkale, Edirne, Denizli`nin doğusu, Isparta ve Burdur çevreleri ile Eskişehir`in batısında kuvvetli yağış etkili olacak.