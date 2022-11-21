Meteorolojiden 17 il için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ile Kuzey ve Kıyı Ege’de yer yer kuvvetli fırtınanın etkili olmasının beklendiğini açıkladı. Meteoroloji bugün 17 il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.

Meteoroloji`den gelen uyarı kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısının ardından, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekildiği bildirildi.

4 İLDE SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji yayımladığı haritayla 1 kenti turuncu, 16 kenti de sarı kodla uyardı. İzmir, Aydın, Muğla ve Balıkesir`de de gök gürültülü sağanak bekleniyor.