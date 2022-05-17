Meteorolojiden 17 il için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji’den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu Bölgesi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusu gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altında. Hava sıcaklıkları normallerin 1-3 derece üstünde seyretmeyi sürdürüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kırşehir, Iğdır, Muş, Ağrı, Van, Hakkari, Adıyaman, G. Antep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yer yer toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.