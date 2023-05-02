Meteorolojiden 18 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji’nin tahminlerine göre bugün yurt genelinde sıcaklıkların yükselmesi beklenirken 18 ilde ise yağışlı bir havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkenin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz’in doğusu, (Çorum hariç) Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusunun ve Sivas’ın kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların bugün yurt genelinde 2-4 derece artması bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve doğulu yünlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.