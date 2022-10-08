Meteorolojiden 19 il için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı illeri ‘turuncu’ ve ‘sarı’ kodla uyardı. Bugün 19 kente kuvvetli yağış bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü`nden yapılan tahmine göre, Marmara`nın doğusu ve Batı Karadeniz`de bugün gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Meteoroloji’den 19 kente ‘turuncu’ ve ‘sarı’ uyarı: Kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı illeri ‘turuncu’ ve ‘sarı’ kodla uyardı. Bugün 19 kente kuvvetli yağış bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü`nden yapılan tahmine göre, Marmara`nın doğusu ve Batı Karadeniz`de bugün gök gürültülü sağanak etkili olacak.
İşte kuvvetli yağış ve fırtına beklenen iller…
BURSA
KOCAELİ
KASTAMONU
BİLECİK
SAKARYA
BOLU
DÜZCE
BARTIN
ZONGULDAK
KARABÜK
TOKAT
SİVAS
ORDU
ERZİNCAN
TUNCELİ
BİNGÖL
ELAZIĞ
GÜMÜŞHANE
BAYBURT