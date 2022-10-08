Meteorolojiden 19 il için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı illeri ‘turuncu’ ve ‘sarı’ kodla uyardı. Bugün 19 kente kuvvetli yağış bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü`nden yapılan tahmine göre, Marmara`nın doğusu ve Batı Karadeniz`de bugün gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Meteoroloji’den 19 kente ‘turuncu’ ve ‘sarı’ uyarı: Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı illeri ‘turuncu’ ve ‘sarı’ kodla uyardı. Bugün 19 kente kuvvetli yağış bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü`nden yapılan tahmine göre, Marmara`nın doğusu ve Batı Karadeniz`de bugün gök gürültülü sağanak etkili olacak.

İşte kuvvetli yağış ve fırtına beklenen iller…

BURSA

KOCAELİ

KASTAMONU

BİLECİK

SAKARYA

BOLU

DÜZCE

BARTIN

ZONGULDAK

KARABÜK

TOKAT

SİVAS

ORDU

ERZİNCAN

TUNCELİ

BİNGÖL

ELAZIĞ

GÜMÜŞHANE

BAYBURT