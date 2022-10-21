Meteorolojiden 20 il için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji’den son dakika uyarısı. Paylaşılan yeni hava durum raporunda çok sayıda ilimiz için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü özellikle Artvin ve Rize’de yağışların şiddetli olacağını duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden Ağrı, Bingöl, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Ordu, Samsun, Trabzon, Van, Şırnak, Bitlis, Giresun, Kars, Muş, Rize, Siirt, Şanlıurfa Batman, Iğdır için sarı, Artvin ve Rize içinse turuncu kodlu uyarı yayımladı. Buna göre yağışlar kuvvetli şekilde etkisini gösterecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Sakarya, Mersin, Hatay, Karaman, Niğde, Sivas, Kayseri, Gaziantep ve Şanlıurfa çevreleri ile Adana’nın kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin ve Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.