Meteorolojiden 20 il için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; ; Çanakkale’nin doğusu, Balıkesir’in güneybatısı, Bursa’nın güneyi, Konya’nın güney ve batısı, Burdur’un güney ve doğusunun yüksekleri, Isparta, Antalya, Mersin çevreleri, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli’nin yüksekleri ile Muğla’nın Yüksekleri, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Bingöl, Muş, Bitlis ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor