Meteorolojiden 21 il için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinde ise yağış beklenirken 21 kente sarı kodlu uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinde yağış bekleniyor. Genellikle sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde beklenen yağışların, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Zonguldak, Bartın, Karabük, Bolu, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu’da 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Batı kesimlerde kuzeyli, Doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneydoğusu ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.