Meteorolojiden 21 il için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 21 il için kar yağışı uyarısında bulundu. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ilde kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yarın akşam saatlerine kadar Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz’in batısı, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak; iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Güneydoğu Anadolu’da yer yer kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam (Cuma) saatlerinden sonra bölgenin batısından itibaren beklenen yağışların, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin ve Batman çevreleri ile Diyarbakır’ın güneyinde kuvvetli (5-20 cm), Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar, Hatay ve Kilis’in yükseklerinde (700m üzeri) kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile kar yağışı olan yerlerde yer yer tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde bölgenin batısında, gece saatlerinde doğusunda etkisini kaybetmesi bekleniyor.