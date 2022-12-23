Meteorolojiden 22 il için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazar günü 22 ilde kar yağışı başlayacağını belirterek, uyarıda bulundu. Meteoroloji’den yapılan uyarıda pazartesi günü ise 28 kentte kar yağışı olacağı belirtildi.

Meteoroloji’den alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı doğu kesimlerde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Yurdun kuzey ve güney kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Haftalık yayımlanan hava durumu raporuna göre; İç Anadolu’da hava, pazar gününe kadar açık olacak. Pazar günü ise yurdun batı kesiminde yağış, iç kesimlerinde ise kar yağışı bekleniyor.