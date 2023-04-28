Meteorolojiden 22 il için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahmin raporu yayımlandı. MGM, 22 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.

Meteoroloji’nin yeni hava durumu raporuna göre sıcaklıklar hafta sonunda azalarak tüm yurtta mevsim normallerinin altında seyredecek. Meteoroloji bugün beklenen yağışlar nedeniyle 22 kente sarı kodlu uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Adana, Amasya, Antalya, Burdur, Çorum, Hatay, Isparta, Mersin, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat, Yozgat, Zonguldak, Bartın, Osmaniye ve Düzce illeri için sarı kodlu uyarı yayımladı.