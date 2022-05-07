Meteorolojiden 22 il için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun önemli bir bölümünün yağışlı hava kütlesinin etkisi altına gireceğini açıkladı. Su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve yağış anında fırtına uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar ve Kütahya’nın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Orta Karadeniz ile Hatay, Sinop, Bartın, Kastamonu, Artvin, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Ağrı, Elazığ, Muş, Erzurum, Kars, Ardahan, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneyinde kuzey yönünden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi tahmin ediliyor.

Meteoroloji, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yaptı.

Videodaki görüntü Hatay’ın Antakya ilçesinde dün çekildi. Bir genç, sağanak yağmuru ve şimşekleri videoya çektiği anlarda bir binanın üzerine yıldırım düşmesini şans eseri kayıt altına almıştı.