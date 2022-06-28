Meteorolojiden 24 il için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Ankara ve İzmir dahil en az 24 il için sağanak yağış uyarısında bulundu. Yağışların bu akşam saatlerinde Batı Karadeniz’in batısı, Sakarya, Kocaeli, Ankara ve Çankırı çevrelerinde, gece saatlerinde Marmara’nın doğusunda etkili olacağı belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz ile Antalya, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; bu akşam saatlerinde Batı Karadeniz’in batısı, Sakarya, Kocaeli, Ankara ve Çankırı çevrelerinde, gece saatlerinde Marmara’nın doğusunda etkili olacağı bildirilirken, sel ve su baskını gibi olaylara karşı uyarı yapıldı.

Yağışların yarın Bursa, Antalya’nın iç batı ve kuzey kesimleri, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Amasya çevreleri ile Ordu ve Samsun’un iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.