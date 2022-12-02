Meteorolojiden 25 il için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu tahminini açıkladı. Ankara ve İzmir dahil 25 il için sağanak ve kuvvetli yağış uyarısında bulunan Meteoroloji, İstanbul’da ise sel uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu kuzeybatısı ile Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de kuvvetli olması bekleniyor.

SEL UYARISI

Yağışların Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını vb.) tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

YAĞIŞ BEKLENEN İLLER

EDİRNE 6°C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 10°C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 11°C, 15°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ 11°C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ 9°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 12°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 13°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 8°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

ANKARA 6°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 5°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

KAYSERİ 2°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

BOLU 5°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 5°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatleri ile yarın (Cuma) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP 13°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 10°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

RİZE 11°C, 18°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 13°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 7°C, 12°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 12°C, 17°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM 0°C, 6°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA 6°C, 12°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) aralıklı yağmurlu

DİYARBAKIR 7°C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA 10°C, 17°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri aralıklı yağmurlu