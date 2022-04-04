Meteorolojiden 26 il için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji’nin yayınladığı hava durumu tahmin raporuna göre, pazartesi günü İstanbul dahil 26 ilde sağanak yağmur beklenirken salı günü tam 32 ilde yağış etkisini gösterecek. Sağanak yağış, çarşamba günü İstanbul’da etkisini yitirecek ancak perşembe günü tekrar etkisini artıracak.Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 4-10 Nisan tarihlerini kapsayan haftalık hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre; pazartesi gününden itibaren yurt genelinde etkili olacak sağanak yağmur pazar gününe kadar sürecek.

Meteoroloji’nin sosyal medya hesabından paylaşılan güncel haritada, “Hava sıcaklıklarının; güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.” ifadelerine yer verildi.

26 KENT YAĞMURA TESLİM OLACAK

Hava durumu raporuna göre; pazartesi günü İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Bilecik, Düzce, Sakarya, Zonguldak, Bolu, Karabük, Bartın, Kastamonu, Sinop, Amasya, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan’da sağanak yağış bekleniyor.

32 İLDE SAĞANAK YAĞMUR

Salı günü ise İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Bilecik, Düzce, Sakarya, Zonguldak, Bolu, Karabük, Bartın, Kastamonu, Sinop, Amasya, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Çankırı, Çorum, Tokat, Gümüşhane, Bayburt ve Ardahan’da sağanak yağış etkili olacak.