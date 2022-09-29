Meteorolojiden 27 il için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji’den son dakika açıklaması! İller tek tek açıklandı. Bu günlere dikkat. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, tam 27 ilde sağanak yağmur bekleniyor.

Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Bu gece saatlerinden itibaren Balıkesir’in batı kıyı ilçelerinde (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Gömeç) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale, Balıkesir, Kırklareli çevreleri ile Bursa’nın güney kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Balıkesir’in batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.