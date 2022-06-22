Meteorolojiden 32 il için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere 32 il için kuvvetli ve sağanak yağış uyarıları yapıldı. Yağışların, Marmara’nın doğusunda, Batı Karadeniz ve iç Anadolu’da etkili olacağı belirtildi.

Yaz sıcakları ülke genelinde kendisini gösterirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahminlerde bazı bölgelerde etkili olacak yağışlara dikkat çekildi.

İBB Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM), İstanbul için yaptığı sağanak uyarılara, Meteoroloji’den yapılan açıklamalar da eklendi.

İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere 32 il için sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Yapılan son değerlendirmelerde, kuzey ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği belirtildi.

Öte yandan Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz’in iç kesimleri ve İskenderun Körfezi çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olmasının beklendiği vurgulandı.

Yağışların; Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz’in batısı, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve güneyi, Toroslar Mevkii ve Doğu Karadeniz’de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den yapılan kuvvetli yağış uyarısı şöyle:

“Marmara’nın doğusunda (İstanbul’un Anadolu Yakası ve Boğaz çevresi, Yalova, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Balıkesir’in güneydoğusu), Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde (Bolu ve Karabük çevreleri ile Zonguldak, Düzce, Bartın’ın iç kesimleri ve Kastamonu’nun güneyi), Isparta, Konya, Niğde, Kayseri ve Osmaniye çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve batısı, Çankırı’nın kuzeybatısı, Eskişehir’in doğusu, Afyonkarahisar’ın Doğusu, Antalya’nın doğusunun iç kesimleri, Adana’nın kuzeyi, Kahramanmaraş’ın güneybatısı ve Nevşehir’in güneyinde, Doğu Karadeniz’in kıyı kesimi ile Bayburt ve Gümüşhane çevrelerinde bugün beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”