Meteorolojiden 47 il için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Rapora göre; aralarında İstanbul ve Ankara’nın da olduğu 47 ilde kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Rapora göre; cumartesi günü kar yağışı beklenen iller şu şekilde:

İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Bolu, Ankara, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Amasya, Konya, Karaman, Çorum, Yozgat, Kayseri, Amasya, Tokat, Sivas, Malatya, Gümüşhane, Bayburt, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Erzurum, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan.