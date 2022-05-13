Meteorolojiden 5 bölge için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji’den alınan bilgilere göre bugün beş bölgemizde sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrediyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Adana’nın kuzey ve doğusu, Osmaniye’nin kuzey ve batısı ile Kahramanmaraş’ın batısında yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre; ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Malatya dışında Doğu Anadolu bölge geneli, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Mersin’in kuzeyi, Kayseri, Nevşehir ve Niğde çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların öğle saatlerinden sonra Adana’nın kuzey ve doğusu, Osmaniye’nin kuzey ve batısı ile Kahramanmaraş’ın batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.