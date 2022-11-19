Meteorolojiden 5 bölge için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji’den alınan son bilgilere göre bugün yurt genelinde şiddetli rüzgar, kısa süreli fırtına bekleniyor. Rüzgarın hızı saatte 60 km’yi buluyor. Balıkesir ve Bursa için kısa süreli fırtına uyarısında bulunuldu. Öte yandan 5 bölgemizde kuvvetli sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Akdeniz ile G.Antep, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Antalya’nın doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey iç ve batı kesimlerde güney yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğu bölgelerde yer yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Yurt genelinde rüzgarın saatteki hızının 60 km olacağı bildirildi. Bursa ve Balıkesir için Meteoroloji sarı alarm veriyor. Marmara’nın güneyinde kısa süreli fırtına bekleniyor.