Meteorolojiden 5 il için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Mevsim geç geldi. Dolayısıyla kar yağışları da bazı yerler için gecikti. Vatandaşlar ne zaman kar yağacak diye merak ediyorlar. Üstüne bir de okullar için tatil dönüşü olduğu için bilet almak isteyenler kar yağışı haberlerini takip ediyor. Kar oynamak için sabırsızlanan minikler de cabası. Meteoroloji kar yağışı hakkında tarih verdi. Bu illerde özellikle dikkatli olunmasını istendi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya, Tunceli, Adıyaman ve Tunceli için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı.