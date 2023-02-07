Meteorolojiden 54 il için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Kuvvetli kar yağışı çok sayıda ilde etkili oluyor. Şubat ayı ile birlikte kara kış da yüzünü gösterdi. Hava buz kesti, kar başladı ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarıları peş peşe yaptı. 54 ilde sarı ve turuncu alarm verildi. Önümüzdeki günlerde havanın nasıl seyredeceği de vatandaşlar tarafından merak ediliyor. MGM yeni hava durumu tahmin haritasını paylaştı.

Ülke genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Yağışların, Marmara’nın doğusu ve güneyi, Akdeniz’in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi ve doğusu, Batı Karadeniz geneli, Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı ve güneyi ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde ve doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmakta.