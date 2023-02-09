Meteorolojiden 6 il için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Öğle saatlerine kadar İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Yalova çevreleri ile Balıkesir’in kuzey kesimlerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Marmara ve Kuzey Ege’de de kuvvetli rüzgar etkili olacak.

Kuzey, iç ve doğu kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Kütahya, Eskişehir, Ankara, Kırşehir, Van, Hakkari çevreleri ile Kırklareli ve Tekirdağ’ın doğu, Artvin’in kıyı kesimlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların öğle saatlerine kadar İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Yalova çevreleri ile Balıkesir’in kuzey kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

Ülke genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalı.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.