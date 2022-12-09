Meteorolojiden 68 il için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji’den yapılan son dakika açıklamasında, İstanbul dahil 68 il için sağanak yağmur uyarısında bulunuldu. Ani sel, su baskını ve taşkınlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumuna ilişkin güncel değerlendirmelerini yayımladı. Buna göre, İstanbul dahil 68 ilde sağanak yağış bekleniyor. Marmara, Ege ve Akdeniz’de gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildiren Meteoroloji, sel ve taşkına karşı dikkatli olunması uyarısını yaptı.

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Meteoroloji’nin son değerlendirmelere göre; yurdun güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısının; Muğla, Aydın ve Edremit Körfezi ile İzmir ve Manisa’nın güney, Uşak’ın batı çevrelerinin; Antalya ve Isparta’nın iç kesimlerinin; Batı Karadeniz, Kocaeli ve Sakarya’nın kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya’nın doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.