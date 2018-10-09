Meteoroloji’den 7 il için uyarı

Yazdan kalma günler yerini yağışa bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 ilde beklenen sağanak ve gök gürültülü yağış ile ilgili vatandaşları uyardı.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz’in dağlık kesimleri (Toroslar mevkisi), İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı iAntalyalya’nın batısının ve Muğla’nın iç kesimleri, Sinop, Ardahan, Erzurum, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yağış alan yerlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın is genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

SABAH