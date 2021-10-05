Meteorolojiden açıklama geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji’den yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyi sağanak yağışlı. Yağışların Sinop, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Kastamonu ve Samsun’da kuvvetli olması beklenirken sel ve su baskınına karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi. Diğer yandan Erzurum’un yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor. Marmara ve Kuzey Ege’de etkili olan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri, Kırklareli kıyıları ile Bursa ve Balıkesir’in kuzey kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yükseklerinde (2000 metre ve üzeri) karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Sinop, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı, Samsun’un batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.