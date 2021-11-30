Meteorolojiden açıklama geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre ülkede etkisini gösteren lodos bugün de devam edecek. Kuvvetli rüzgar saat 00.00-22.00 arasında etkili olacak. Rüzgarın hızının yer yer 100 kilometreyi aşması bekleniyor. MGM’den yapılan uyarılarda 67 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı.

Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre ülkede etkisini gösteren lodos bugün de devam edecek. Kuvvetli rüzgar saat 00.00-22.00 arasında etkili olacak. Rüzgarın hızının yer yer 100 kilometreyi aşması bekleniyor. MGM’den yapılan uyarılarda 67 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı.

Özellikle Akdeniz, Marmara, Ege ve Marmara’da etkili olan kuvvetli rüzgar ile ilgili Meteoroloji’den yeni açıklama geldi. MGM’nin internet sitesinde yer alan uyarıda illere göre fırtınanın bugünkü hızına ilişkin şunlar kaydedildi:

“Kuvvetli fırtına uyarılarımızın ardından bugün saat 16:00 itibarıyla; İstanbul Beylikdüzü’nde saatte 130 kilometre, Arnavutköy’de 125 kilometre, Çatalca Radar Sahası’nda 121 kilometre, Düzce Yığılca ve İzmir Narlıdere’de 111 kilometre, İstanbul Silivri, İstanbul Boğazı Karadeniz Çıkışı ve Düzce Gümüşova’da 108 kilometre, İzmir Çatalkaya Radar Sahası’nda 107 kilometre, Balıkesir Bigadiç/Gediktepe’de 102 kilometre, Tekirdağ Marmaraereğlisi ve İstanbul Kilyos’ta 101 kilometre, İzmir Urla, İstanbul Çatalca ve Tekirdağ Muratlı’da 100 kilometre, İzmir Karaburun’da 99 kilometre, Konak’ta 97 kilometre en yüksek rüzgar hızları kaydedilmiştir.”